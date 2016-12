Pelle: prepariamola alla base per il trucco

07:00 - Mia nonna Anna, grande appassionata di creme e trucchi, mi ha sempre parlato dell’importanza di prendersi cura della propria pelle.

Quando mi dava tutti questi buoni consigli però io andavo in prima elementare e, come immaginerete, avevo altro per la testa ma in futuro tutte quelle dritte mi sono servite eccome e ricordatevi che è bene prendersi cura della propria pelle sin da giovanissime.

Per una buona cura del viso si parte da uno struccante occhi, poi si passa a un’acqua struccante per il viso o a un latte detergente.

Se avete un siero bene altrimenti potete passare direttamente a una crema idratante che non deve MAI mancare prima del trucco.



Quando non lavoro non uso il fondotinta ma in commercio esistono delle creme idratanti colorate che sono perfette per noi ragassuole che non abbiamo troppo tempo ne voglia di stare delle ore davanti allo specchio, si stende con una spugnetta ed è pratica e veloce.

Ma ecco la vera chicca di questo makeup, un prodotto innovativo che sostituisce la classica terra: si presenta come una crema ma si applica sul viso con un pennello facendo dei movimenti circolari.