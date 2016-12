10:41 - Le “zampe di gallina” sono le vostre nemiche? Vorreste un nasino più civettuolo ma vi spaventa l’idea di un intervanto? Oppure vi incuriosisce sapere perché la vostra attrice preferita di colpo ha un aspetto diverso (e non pare sia solo una questione di make up e di Photoshop)? Per rispondere a tutte le vostre curiosità in materia di chirurgia e medicina estetica, arriva un nuovo blog di Tgcom24, NOTONLYSTAR – Belli come i Vip (www.notonlystar.tgcom24.it/). Il Dr. Giacomo Urtis, medico chirurgo specializzato in medicina estetica, dermochirurgia e chirurgia estetica è pronto ad esplorare tutti i temi legati all’universo della bellezza e a rispondere a tutte le vostre domande e commenti su argomenti estetici … e non!

Il blog tratterà i temi in maniera semplice e coinvolgente, sempre alla luce “dell’esperienza sul campo”, anche grazie agli interventi di numerosi Vip, che hanno testato in prima persona i vari trattamenti. La pagina viene aggiornata più volte alla settimana, soprattutto in coincidenza con alcuni eventi “caldi” come la Settimana della Moda e i vari Festival del Cinema, in cui la bellezza conquista le prime pagine. L’attenzione naturalmente si concentrerà sugli argomenti e sui trattamenti più richiesti dai protagonisti, dagli ospiti delle manifestazioni e, naturalmente, in risposta alle domande dei lettori.



Il Dr. Giacomo Urtis, nato a Caracas e vissuto in Sardegna, ha trovato in Milano la sua città d'adozione. Iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Sassari, è uno stimato professionista con studio a Milano, Roma, Londra e Porto Cervo. Iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Sassari, è uno stimato professionista con studio a Milano, Roma, Londra e Porto Cervo. Il suo amore innato per la bellezza, intesa come equilibrio tra estetica e benessere, lo ha portato, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Sassari, a specializzarsi in Dermatologia e Venereologia. Il suo percorso formativo è un continuo di upgrade e corsi in Medicina Estetica, Dermochirurgia e Chirurgia Estetica.



Ideatore e direttore di Istituto Dermoestetico, network di specialisti in Chirurgia Estetica, Dermatologia e Medicina Estetica, cura rubriche per quotidiani e settimanali come “Il Giornale”, “Diva e Donna”, “Panorama”, “Così”, “Cosmopolitan” e collabora con programmi televisivi e aziende leader nel settore estetico. E’ inoltre ideatore, insieme al socio Stefano Ricci, della gamma di prodotti “Dr. Urtis Medical Cosmetics”, una linea cosmetica di alta gamma da utilizzare dopo e/o in sostituzione degli interventi dermoestetici. Con il blog si propone di favorire una diffusione e condivisione ancora più ampia e immediata delle sue numerose attività e soprattutto di instaurare una rete di informazioni chiare e di qualità in cui trovano spazio tutte le ultime tendenze in termini di health care.