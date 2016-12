Non vestirti come le altre

07:00 - L'altro giorno sono rimasta colpita da tre donne, semplicemente perché indossavano lo stesso abito. Le tre ragazze non erano amiche che avevano deciso di vestirsi uguali per far ridere i passanti. Erano tre gentil donzelle che giravano per Piazza del Popolo, ammiravano chiese, fontane e statue ma, si trovavano in aree separate. Io come al solito attraversavo la piazza per andare al lavoro e, visto che mi ritengo un'attenta osservatrice, non mi è sfuggita la ‘particolarità’ del momento. Ho riconosciuto l'abito.

Come immaginerete nel tempo libero - e non solo - passo in rassegna le collezioni di tutte le marche, nessuna esclusa. Studio quelle più commerciali perché, ammettiamolo, sono quelle che i ‘comuni’ consumatori noteranno e seguiranno di più. Analizzo per ultimo le grande firme perché trovo affascinante e divertente gli sforzi delle marche minori per imitarle. Adoro dire "questa giacca mi piace, per fortuna l'ha copiata…(meglio non specificare le marche minori che ogni anno vincono il premio come migliori ‘imitatori’).

Lo so, ci vuole un po’ di tempo ma provateci una volta. Vi garantisco che non vi pentirete di aver seguito il consiglio. Ma torniamo alle tre donne ignare di aver copiato l'altra o di aver scelto, quella mattina, lo stesso abito aprendo l'armadio. Ironia del caso le tre donne erano bionde e il vestito rosso. Come non notarle?. Avrei dovuto avere degli ombrelloni davanti agli occhi per non vederle.



A questo punto della storia la domanda è una soltanto: "non compriamo più abiti e altro nei negozi più commerciali e accessibili per le tasche?". Domanda lecita. Risposta chiarae diretta: "assolutamente no". Dobbiamo girare per negozi e comprare quello che ci piace, senza farci influenzare dalle marche ma soltanto dal proprio stile e dal buon gusto. Il punto è un altro. Se comprate un semplice pantalone, o una gonna, o una maglietta… nera o bianca, nessuno noterà molto la vostra gemella d'abbigliamento in giro ma, se comprate un vestito rosso, la situazione cambia. Non potete ignorare che ne esisteranno molti altri in Italia e forse anche all'estero, pertanto dovete personalizzarlo. Provate con una cintura, una giacca, un capispalla, mettete poi una collana particolare e avrete un abito unico. Se personalizzerete i vostri capi, nessuna gemella per caso potrà offuscare la vostra mise. Sarete semplicemente uniche e inimitabili.