Nomi di moda: Mario è out

22:45 - Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, ci sarà rimasto malissimo. Il suo nome, Mario, è fuori moda, out, praticamente obsoleto, nessuno chiama più così il suo bambino. Nonostante Draghi o, che so, Balotelli. Perché?

Chi può dirlo, bizzarrie delle mode che decidono, in maniera assolutamente arbitraria e raramente comprensibile, e soprattutto con un effetto contagio, quello che funziona e quello che no, quello che piace e quello che no. Ovviamente alla maggioranza. Una ricerca dell'Istat pubblicata in questi giorni, stila la lista e la storia dei nomi che i neo genitori hanno dato ai propri figli negli ultimi anni. Morti e sepolti i Mario, Luciano, Giuseppina, Rosa, Carmela, Antonio e Antonietta, Rita e Domenica, salgono sul podio dei vincitori del 2013 Sofia e Francesco. Perché? Ve l'ho già detto, arbitrarietà delle mode. Però i soliti esperti tentano delle interpretazioni: qualcuno accenna al fascino del Papa Bergoglio, ma i più realisti e cinici sostengono che continua l'effetto Totti, il capitano della Roma. Che in effetti, avendo chiamato sua figlia Chanel, quanto a nomi è un vero maître a a penser…



Giulia che ha guidato per anni le classifiche femminili è calata al secondo posto. Mentre Emma sta rimontando alla grande: merito della cantante? No, pare, piuttosto, del fatto che stanno nascendo, insieme ai bambini, anche i nomi global, pronunciabili allo stesso modo in varie lingue e utilizzabili quindi in più paesi. Cristian tiene la posizione, ma negli anni ha perso la h, mentre Samantha inesorabile la mantiene e continua ad avere il suo pubblico di affezionati. Dopo il boom dei Silvio negli anni d'oro del Cavaliere, ancora non si vede, se mai ci sarà, l'effetto Renzo. Mentre, in omaggio ai tempi e a Internet, nel mese di gennaio, è nato il primo Like. Povera creatura, se è vero che nomen omen, come dicevano i romani, nel nome c'è il proprio destino, passerà la vita cercando di piacere a più gente possibile...