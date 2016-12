4 giugno 2014 Monokini 2.0, il costume per un solo seno Il progetto di alcuni designer finlandesi dedicato alle donne che hanno vinto la dura battaglia del cancro alla mammella Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:17 - Alla femminilità non si rinuncia, anche dopo un cancro al seno. E' questo il messaggio di Monokini 2.0, il progetto lanciato da alcuni designer finlandesi dedicato alle donne che hanno vinto la dura battaglia della malattia e hanno scelto di non impiantarsi nessuna protesi. Ecco perché questo team di stilisti ha deciso di creare modelli di costumi per donne che hanno subito una mastectomia. si sono ispirati alla storia di Elina Halttunen (che posa in un costume arancione disegnato da lei stessa), che si è rifiutata di ricorrere alla chirurgia ricostruttiva e ha deciso di abbracciare la forma che ha preso il nuovo corpo.



"Un progetto socio-artistico - come si legge sul sito ufficiale - che riesamina la visione limitata dell’esteriorità ideale femminile della cultura popolare. Lottiamo per ampliare ciò che è considerato ‘bello’ in una donna disegnando una linea di costumi da bagno per tutte quelle donne che hanno sconfitto il cancro al seno". Sono dieci le modelle che partecipano alla mostra speciale, che si tiene in Scandinavia, ognuna con un costume diverso e unico, tacchi alti, trucco rifinito e acconciatura professionale.