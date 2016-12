Moda: magicamente bianco

07:00 - In un mio articolo ho scritto che se pensi all’estate pensi al mare, alle spiagge, agli ombrelloni e alla tintarella. Ma sapete qual è il colore dell’estate? Incredibile ma vero, vince a gran sorpresa il BIANCO. Lo so, tutti pensavate ai colori accesi, caldi e pastello. E invece no. Vince il bianco perché c’è l’assurda credenza che il bianco sia il colore giusto per sconfiggere il caldo, così come il nero ci fa sudare, perché attira il sole, e ci snellisce. Insomma, per molti basta indossare capi neri e i chili superflui spariscono come per magia. Poi per riaverli basta vestirsi di bianco. Beh, se fosse così facile basterebbe dedicare più tempo allo shopping e meno alle palestre e beauty farm. Risparmieremmo al nostro corpo fatica e sudore.

Non arrabbiatevi, ma la verità nuda e cruda è che ogni colore svolge la funzione di colore. Punto e basta. Non nego che l’abbronzatura sia più evidente se si indossano capi bianchi, ma questo non vuol dire che se una persona non è abbronzata e indossa capi neri sembra un cadavere che cammina. Il punto è che il colore assume questa importanza perché ci dimentichiamo di alcuni fattori quando indossiamo un colore, ovvero dei cosiddetti mezzi di contrasto. Pertanto non condannateli e non amateli eccessivamente. Siate sempre pronti a rivoluzionare il vostro armadio con i colori che più si addicono alla vostra personalità, perché indossare un capo del colore che più vi piace, vi renderà più felici, attraenti e bellissime (e perché no, anche bellissimi).



Ma le credenze sono dure da abbattere quindi, se il bianco ci fa sembrare più grasse perché lo indossiamo? Semplicemente perché il bianco è un colore magico. In linea di principio si adatta e si intona a tutti i colori. E’ elegante ma allo stesso tempo sportivo. Ti permette di cambiare stile cambiando semplicemente una cintura, una maglia o un pantalone. Possiamo abbinarci tante cose e divertirci a creare nuovi stili. Stili accattivanti, formali, semplici, eleganti e diversi. Il risultato sarà sempre una mise impeccabile. Naturalmente vi ricordo di fare attenzione ai calzini bianchi se siete vestite tutte di nero (ricordate il mio articolo: I calzini non sono souvenir). A tal proposito una lettrice mi ha scritto che il bianco e il nero si intonano alla perfezione (immagino che la signora tifi Juve) ma, anche se non posso negare la sua affermazione, ritengo che una mise nera con una punta di bianco che emerge dalle scarpe per incollarsi alla caviglia, sia uno shock da risparmiare alle povere pupille che incrociano tale accostamento.