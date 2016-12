Moda: lo stile Africa in passerella

07:00 - Protagoniste le stampe e i colori primari. Le nuance calde dei suk e dei tramonti infuocati colorano materiali semplici come il cotone e il lino, rendendo il casual look pregiato.

Diverse le ispirazioni dall’Africa, Cèline punta sul etno-chic e colora le linee urban di arancio e nuances accese mixandole al tribalismo africano.

Stessa tendenza per Byblos che rende sexy i caftani con tagli e colori decisi come l’arancio, il giallo, il fucsia e il rosso.



Gusto retrò per Stella Jean che utilizza tessuti di produzione artigianale provenienti dal Burkina Faso per le sue creazioni in stile anni’60.

Le stampe wax prendono così vita su gonne a palloncino che vengono accostate a blazer aderenti dal taglio composto.

E se Emilio Pucci si ispira ai Masai ricoprendo interamente micro gonne e short dress con ricami di perline colorate, Missoni accosta al total black frange colorate dalle nuances vibrant.

Predilizione poi per gli abiti monospalla da abbianare ad accessori colorati e vistosi.

Sì infine all’animalier e alle macchie di colore come quelle proposte in passerella da Angelo Marani che predilige i tessuti stampati con ghepardi, giraffe e zebre.

Le cromie si ispirano al cielo, al blu della notte e ai tramonti della savana per sognare di perdersi in luoghi lontani.

