Moda: come nasce una borsa di lusso

15:05 - Le borse sono, più che un accessorio, una vera passione. Che siano piccole o grandi, sportive o super chic, sono lo scrigno dell’universo femminile e il modo per portare sempre con sé un pezzetto del proprio mondo. Se poi le borse in questione sono realizzate integralmente a mano e sono al 100% made in Italy, la garanzia di qualità del prodotto, oltre a uno stile impeccabile è assicurata.

Per vedere nascere con i nostri occhi una linea di borse di grande pregio, siamo andati in Toscana, tra Montecatini e Pistoia, a curiosare nell’atelier e nei laboratori in cui nascono le borse della linea Vacchiano. Le borse, disegnate dal nuovo direttore creativo Gianluca Lera, sono realizzate in modo al 100% artigianale e Made in Italy. La collezione 2014, che vediamo nascere nella fotogallery, è caratterizzata da materiali dall'aspetto "tridimensionale" e particolarmente piacevoli al tatto.



Gli esterni sfruttano le caratteristiche di una particolare varietà di vitello, dalla grana evidente, mentre il colore è dato da una tinta all'anelina, che permette alla pelle di conservare il suo aspetto naturale. Gli interni invece sono in camoscio naturale smerigliato. Anche la costruzione interna è realizzata con materiali naturali, supporti e cuciture in cotone, che aiutano a mantenere la mano soft della borsa. Chiusure e finiture sono di base in ottone con galvanica palladio a 0,20 micron. Quanto costano queste meraviglie? Tra i mille e i duemila euro circa. Ma li valgono tutti.