Matite per occhi colorate: usale anche come ombretti

07:00 - Io sono figlia degli anni ’80 nel senso che sono stata adolescente proprio in quegli anni in cui la moda imponeva un trucco molto carico e anche i prodotti cosmetici erano molto meno semplici di oggi da usare.

Mi ricordo che per stendere il fondotinta ci mettevo mezz’ora e non parliamo della terra, finivo per macchiarmi sempre la camicia bianca. Ne parlo come se fossero passati dei secoli ma in effetti è davvero così perché oggi il make up ha davvero subito una vera e propria rivoluzione, prima di tutto sulle texture e poi sulla praticità e versatilità.

.

Rossetti che diventano gloss, fard da stendere su occhi e bocca, ombretti che si possono usare bagnati anche come eye liner e matite per gli occhi che si trasformano in ombretti. Io personalmente adoro la matita sugli occhi, certo come contorno occhi ma anche “sugli occhi” nel senso che ho scoperto quanto può essere veloce e di grande impatto una matita occhi usata come ombretto..

.

Ora vi svelo un mio piccolo trucco: innanzitutto prendete una matita dalla mina morbida nera, blu, grigia, viola, azzurra, verde, marrone o del colore che preferite, temperatela per benino poi passate delicatamente sulla punta della matita il vostro indice, ora prendete l’indice intinto di matita e strofinatelo sulla palpebra..

Usate lo stesso procedimento per tutti e due gli occhi poi aggiungete un po’ di matita dello stesso colore nella rima ciliare inferiore sia dentro che fuori e completate il trucco con un po’ di mascara nero. L’effetto sarà persistente ma non pesante e soprattutto pratico e veloce.