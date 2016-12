Matera: l’Alta Moda sotto la luna

13:04 - Il pizzo nero della Madonna che si staglia sulle pietre della facciata barocca della Chiesa di San Francesco d'Assisi a Matera, non è un' immagine sacra, ma quella dell'alta moda interpretata da Michele Miglionico. Sulla scalinata ha disposto così le sue modelle: la prima in nero, avvolta in trasparenze castigate, velo sulla testa in tinta, la seconda in rosso fuoco che regge un libro devozionale aperto, l'ultima in drappeggi di sete azzurre intervallate da inserti di pizzo sotto una cappa scura che cela la preziosità dell'abito.

Sono l'omaggio a questa terra attraverso le sue Madonne: quella di Viggiano, della Bruna e del Carmine ed è forse il momento più suggestivo della serata dedicata al Premio Moda Città dei Sassi edizione 2014. Ma a brillare sotto una luna piena che ha reso magica la serata e illuminato un centro storico dal fascino unico, sono i tessuti ricercati, i tagli impeccabili delle grandi firme che affiancano gli esordienti. Il delizioso abito di Roberto Guarducci che omaggia Rita Hayworth, icona che fa incontrare a Matera la moda e il cinema, apre la sfilata con la sua forma sinuosa e il leggero strascico sormontato da un fiocco che intreccia il bianco e il nero.



Gli abiti della collezione della Maison Raffaella Curiel, presentati dalla figlia Gigliola, si ispirano ai costumi folkloristici delle donne dei popoli della Malesia ma anche dell’Himalaya, della Cambogia, dalla Thailandia alla Cina. Lineari, dai tagli decisi ma dall'inconfondibile charme sono quelli del nuovo marchio New Lands di Carlo Alberto Terranova, braccio destro di Fausto Sarli per 25 anni e direttore creativo della maison dopo la sua scomparsa, a cui ha dato l’addio nel dicembre 2013 e ora si propone con assolute novità. L'assaggio che fa gustare a Matera è più che invitante a giudicare dai leggeri soprabiti dai colori accesi che si piegano a mantelline di raffinata eleganza sugli abiti neri essenziali.



Poi è il turno dei debuttanti in passerella: la vittoria se l’è aggiudicata Federico Stefanacci che ha dedicato il premio alla nonna ottantenne, deliziosa sarta di Prato, che non ha esitato a condividere quest’avventura col nipote stilista e a cucire con lui gli abiti della collezione di esordio. Profili su tessuti plissè che richiedono maestria. Racconta commossa che ha lavorato per un mese, fino a notte su ognuna di quelle creazioni dal taglio preciso. Pubblico e giuria hanno colto dietro la novità delle proposte di Stefanacci la sapienza dell’esperienza che ha contribuito a realizzarle, un cortocircuito generazionale che è stato un successo, tanto da fargli conquistare anche il “Premio della Critica”. Brigida Lorusso, giovane stilista di Altamura, ha ricevuto invece il Premio “Moda al Cinema", per l'abito con inserti di pizzo nero con cui ha interpretato l'omaggio all'indimenticabile Rita Hayworth. Così, le nuove promesse dell’ Alta Moda si affacciano tra i Sassi di Matera, una città che si sta vestendo al meglio per aggiudicarsi il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. E chissà che una serata glamour come questa non le porti fortuna