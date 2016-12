Lo stile non si compra al supermercato

11:06 - Lo stile non è un prodotto che si compra al supermercato. Lo stile si può inventare, studiare e a volte copiare, ma per incassare un successo dovete partire da voi stessi, dalla vostra fisicità. E allora smettete di guardare le curve e i chili degli altri, tanto quelli stanno lì e voi altrove. Concentratevi su voi stessi. Osservate il vostro corpo, studiatelo e poi passate all'attacco! Cominciate aprendo l'armadio e conservate i vestiti che non indossate mai, perché se non li mettete ci sarà un motivo e non serve un chiromante per scoprirlo! Non vi piacciono o non vi stanno bene, oppure sono dei regali di Natale sbagliati, punto e basta. L'armadio è un mobile sacro per la moda, rispettatelo!

Notate bene ho usato il verbo conservare e non buttare perché lo ripeterò all'infinito i vestiti, le scarpe, le borse, i cappelli, le sciarpe, le mutande, i calzini senza buco sull'alluce non si buttano mai! Attenzione oltre al buco sull'alluce tenete in considerazione anche l'usura dei capi. E non si buttano soltanto perché nella moda, anche se nessuno lo dice, vige la regola della nostalgia, quindi in qualche modo ci rifilano sempre il passato - vedi i leggings che un tempo si chiamavano fuseaux - ma semplicemente perché si possono riutilizzare trasformandoli. Per la trasformazione seguite un corso di taglio e cucito o cercate una brava sarta o sarto. Che non vi passi neanche per l'anticamera del cervello di provarci da soli senza né arte né parte, ognuno deve fare le cose che sa fare. Vi immaginate un pasticcere che una mattina si sveglia e piuttosto di fare cornetti decide di fare il dentista pensando che rimettere apposto una dentatura sia come rimettere a posto una torta gelato ad agosto. Nel primo caso rimarremmo tutti sdentati e nel secondo caso con l'acquolina in bocca. Lasciate perdere!



Ho divagato. Torniamo all'armadio e iniziamo ad addentrarci dentro l'universo delle cose che momentaneamente devono sparire e a quelle che devono rinascere. E dopo questa accurata analisi, provate con obiettività quello che avete. Se non siete tipe o tipi obiettivi chiamate l'amica/amico che trincerandosi dietro l'assunto di essere onesta/onesto riesce sempre a farvi sentire una schifezza. E dopo tutto questo se serve lanciatevi nel mondo dello shopping ma ricordatevi di portare l'amica/amico onesta/onesto, vi farà risparmiare un sacco di soldi e il vostro armadio lo/a adorerà.