Letizia Ortiz, la nuova regina di Spagna che ama il look sobrio

07:00 - La Spagna esce dai Mondiali di calcio in Brasile dopo un ciclo durato tanto, con tante soddisfazioni (due Europei e una coppa del Mondo), ma non si perde d’animo e presenta i suoi nuovi reali al mondo intero.



A seguito dell'abdicazione di Juan-Carlos, il principe Filipe è così diventato ufficialmente re di Spagna e sua moglie, la bellissima ex giornalista e conduttrice tv Letizia Ortiz, ovviamente regina. Tra la prima che non vanta sangue nelle vene e forse proprio per questo molto amata dal suo popolo, che in lei evidentemente vede una moderna Cenerentola.



Sua altezza si è così presentata il giorno dell’incoronazione del marito, nel suo stile sempre semplice e sobrio, con un abito che però che passerà alla storia: elegante completo bianco in tessuto crêpe arricchito sul girocollo da un ricamo con rubini, e preziosi e piccole perle color crema. Con i colori giallo e rosso del suo Paese. Molto patriottica, anche se era ben visibile una comprensibile emozione sul suo splendido viso.



Volto incorniciato da un make up in perfetta armonia con il look e con il personaggio, che ormai ci ha abituato a poche concessioni sui giornali scandalistici. A differenze di altre colleghe reali d’Europa. Trucco leggero e delicato ad accompagnare la mise bianca, con ombretto di un marrone sfumato e rossetto che va a vivacizzare il colore delle labbra, perfettamente delineate. Il trucco del viso è leggermente rosato e le ciglia rese molto voluminose da una buona dose di mascara, per uno sguardo dolce, ma intenso e determinato. Da vera regina.