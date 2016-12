14 maggio 2014 La femminilità è mamma: la bellezza delle donne

10:21 - La società non è mai stata particolarmente comprensiva con le donne e il loro corpo, specialmente con quelle che attraversano una o più gravidanze. Il messaggio che solitamente traspare da tv, pubblicità e magazine infatti, è quello di una corsa contro il tempo per perdere peso e tornare splendide e longilinee come prima del parto. E allora palestra, dieta, rinunce e ansie per riacquistare l'agognata silhouette. La fotografa americana Ashlee Wells Jackson, donna e mamma stanca di questi stereotipi, ha realizzato invece un progetto "controcorrente" con l'obiettivo di valorizzare la "nuova" bellezza delle donne con qualche filo di sano grasso in più dopo i fatidici 9 mesi.

Dopo aver sperimentato una gravidanza particolarmente difficile in cui ha perso una delle sue due figlie gemelle a causa di complicazioni, Ashlee ha intrapreso il "4th Trimester Bodies Project" con l'intento di aiutare le donne diventate mamme a sentirsi belle, fiere e in forma nonostante i chili di troppo. L'idea è stata quella di immortalare la bellezza e la femminilità di una donna vista da una prospettiva diversa, ovvero quella del cambiamento dopo l'esperienza unica della gravidanza. Quarantuno scatti in bianco e nero celebrano le "modelle" che si sono offerte volontariamente per posare in intimo insieme ai loro piccoli sfoggiando sorrisi, coccole e rotondità con una femminilità naturale e incredibilmente materna.