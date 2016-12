L’"abbordatore italiano da spiaggia”: sette ragazze su dieci lo bocciano

12:32 - Si fingono intellettuali dell’ultim’ora, ci provano con una ragazza anche sotto il naso del suo partner, la invitano a prendere un gelato vicino alla spiaggia dimenticandosi, però, di offrire. Sono le donne a essere troppo esigenti o i maschi latin lover da spiaggia davvero non sono più all’altezza della loro fama? Tutte e due le cose: le gaffes al maschile si sprecano, ma le ragazze non accettano più di passarci sopra..

Secondo uno studio promosso da Maxibon Motta, condotto su circa 800 tra ragazzi e ragazze italiane tra i 18 ed i 30 anni, sono quasi 7 giovani su 10 (67%) a dichiarare che è tramontata l’era del latin lover italiano: è soprattutto il gentil sesso a bocciare i coetanei all’ "abbordaggio". I motivi? Comportamenti infantili (34%), il tentativo di costruirsi un personaggio raccontando un sacco di bugie (26%) ed eccesso di confidenza (22%) sono le cause che infastidiscono di più. Gli errori più comuni? Non accorgersi che la propria “preda” è già impegnata (34%), impostare la discussione su discorsi troppo complicati o noiosi (26%), proporre di prendere qualcosa al bar e “dimenticarsi” di passare alla cassa (21%).



Come avviene il primo approccio?- La maggioranza (45%) agisce istintivamente, cercando di scambiare qualche parola con la propria “preda” senza particolari strategie. Il 34%, invece, punta sull’impatto fisico: si cerca di catturare l’attenzione della ragazza con un fisico scolpito e con ammiccanti giochi di sguardi e sorrisi. I più giudiziosi (22%) preferiscono attrarre con discrezione, aspettando un segnale di disponibilità da parte del gentil sesso, spingendosi all’assalto solo in un secondo momento. Di cosa parlano? - Il 34% cerca di capire subito gli interessi in comune, mentre il 25% cerca di far colpo con argomenti impegnativi, tra cui la cultura e gli ultimi libri letti. Alcuni, invece, dopo essersi presentati, propongono un classico gioco da spiaggia, mentre solo il 16% non attua nessuna particolare azione e punta sulla propria personalità, senza essere troppo strategico.

Quali sono le “gaffes da spiaggia” più comuni? - La più classica (34%) è quella di non accorgersi che la ragazza alla quale si sta puntando è già impegnata. Altro errore clamoroso è quello di fingersi falso intellettuale (26%): ad esempio fingere di aver letto tutti i capolavori della letteratura classica e il già citato esercizio di avarizia al bar (21% del campione). Ma dà fastidio anche l’amico che a volte, fa da spalla al’”abbordatore”: secondo una ragazza su 3, infatti, spesso è proprio questo assistente a complicare le cose con la sua goffaggine e incapacità di “reggere il gioco” all’amico.

Ma gli “abbordatori” non sono tutti dello stesso tipo. Ecco le tipologie più diffuse:

IL PAVONE: come questo uccello fa la ruota per attirare l’attenzione della sua femmina, così questo tipo di abbordatore da spiaggia sfoggia il meglio del suo repertorio estetico per attirare il gentil sesso.

LA TIGRE: aggressivo e sicuro di sé, questo tipo di maschione si affida completamente all’istinto e va all’attacco senza indugio: non aspetta neppure il momento giusto: appena l’avvista, salta addosso alla preda.

L’AGNELLO: apparentemente tenero e dolce come un agnellino, questo altro tipo da spiaggia preferisce affascinare con discrezione, aspettando la prima mossa da parte della preda e basandosi in seguito un approccio soft. .

L’ ORSO: tenero sì, ma anche un po’ goffo e impacciato quando c’è da passare all’azione. E’ vero che la naturalezza paga e alle ragazze l’”effetto peluche” può piacere, ma un minimo di strategia può aiutare.