Imperfezioni e macchie, ecco il camouflage perfetto

07:00 - Stress, alimentazione sbagliata, smog, sono mille i fattori che non ci permettono di avere sempre una pelle perfetta. Quindi, perché non imparare una tecnica che ci venga in aiuto nei momenti in cui qualche bollicina rischia di rovinarci la giornata? Impariamo insieme questo make-up.

Non mi stancherò mai di ripetere che, per creare la base correttiva perfetta, non dovete mai dimenticare la crema idratante. In commercio ne esistono mille tipologie, scegliete voi quella più adatta alle vostre esigenze.



Se avete la pelle mista come la mia, in questo periodo dell’anno vi consiglio un gel, renderà la pelle del viso fresca e idratata. Partiamo ora con il nostro trucco correttivo e iniziamo da un fondotinta molto leggero, giusto per coprire le imperfezioni e assicurare una buona tenuta.



Ora applicate il correttore anche sui piccoli brufoli e le imperfezioni, lasciatelo in posa circa un minuto e poi stendetelo con il polpastrello, picchiettando. Con un fazzoletto di carta tamponate tutto il viso. Come cipria ve ne propongo una innovativa, tre prodotti in uno: cipria, terra e fard insieme, da stendere con un pennello, senza dimenticare orecchie e collo. Ora aggiungete un tocco di mascara nero, un velo di gloss color corallo sulle labbra ed ecco terminato il vostro trucco correttivo. Corrette&soddisfatte?