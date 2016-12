I capi con dettagli trasparenti immancabili per la primavera

07:00 - Rivelazione di stagione è la tendenza del “vedo-non vedo”, i tessuti trasparenti decorano non solo abiti ma anche accessori.

Abbiamo visto sfilare il romanticismo naïf con Alessandro Dell’Acqua da N°21, marchio per eccellenza legato al romanticismo e alle nuove generazioni, mentre da Fendi Mr. Lagerfield ha optato per un color palette delicatissimo, che sfuma da una tonalità più scura a un’altra più chiara. Sulla passerella di Gucci un mood meno primaverile e più accattivante, Frida Giannini ha optato per una sensualità dark. Allure misterioso con l’abito Erdem, total black con inserti trasparenti, elegantissimo. Ricorda i kaftani da mare la camicia soft di Roberto Cavalli, con stampe nei toni del pastello, Valentino propone un trench in tulle bianco, da vera principessa. Per gli accessori si gioca con il pvc, come le décolleté in celeste di Christian Louboutin, o la clutch in plastica di Charlotte Olympia. Ideali per le giornate di sole gli occhiali di Oliver People, lente degrade e montatura cristallina.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it.