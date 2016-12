Fianchi larghi: i consigli per il look

07:00 - Forme sinuose, seno abbondante e sguardo penetrante sono le caratteristiche che identificano maggiormente la bellezza italiana all’estero. Qualche donna però potrebbe pensare che fianchi larghi siano un difetto difficile da nascondere.Ecco perché con l’aiuto del noto consulente di immagine, Alberto Frigeri, fondatore del salone di bellezza Trestudio, nel cuore di Milano, abbiamo cercato di fornire dei pratici consigli per il look delle donne con fianchi formosi.

Prima di tutto, bisogna imparare a osservare il proprio corpo, cercando di capire quali sono i nostri punti di forza e giocare di astuzia.Gli escamotage per direzionare l'attenzione di chi ci guarda sono molti. Valorizziamo il décolleté, con scolli a V e bijoux luminosi e optiamo per un make-up che illumini lo sguardo. Infine puntiamo sui capelli per riequilibrare i volumi della figura, scegliendo un’acconciatura consigliata da un esperto.Ruolo fondamentale poi nel look è affidato al colore. Regola da tenere sempre in mente è quella, seppur scontata, che i colori chiari aumentano i volumi e quelli scuri li assottigliano.



Divieto quindi tassativo di indossare sul “punto critico” colori come il giallo canarino, l’arancione, il rosso corallo e il verde mela.Sì invece a tutti i colori scuri come il blu, il nero, il viola mauve e il marrone scuro. Proibito inoltre spezzare la figura sul punto vita con cambi cromatici. L'outfit quindi dovrebbe essere monocromo e preferire toni scuri evitando l’uso di capi a fantasia dalla vita in giù. Altro consiglio è quello di evitare tutti i modelli aderenti che fasciano e mettono in evidenza i fianchi.



No dunque a tubini aderenti e a jeans che stringono eccessivamente in vita. Bisogna invece optare per pantaloni a vita alta e dal taglio morbido. Per le maglie attenzione a non esagerare con quelle troppo oversize e scegliere cinturine da allacciare alte in vita. Ma che stile adottare e soprattutto su quali modelli puntare? La risposta ci viene proprio dalle passerelle, infatti per camuffare i fianchi è perfetto lo stile anni’ 50, di grande tendenza quest’anno, caratterizzato dagonne larghe al ginocchio e strette in vita che mettono in evidenza il busto con tagli sciancrati. Infine per la sera abito stile impero accompagnato da un bel tacco per qualche centimetro in più.