Et voilà labbra da baciare, senza chirurgia

07:00 - E' vero che il cinema, la moda e la pubblicità ci proprinano sempre modelle o attrici con delle labbra perfette e voluminose, ma è altrettanto vero che spesso anche loro ricorrono ad alcuni artifizi. Non mi riferisco alla chirurgia estetica ma a piccoli segreti di trucco. Che abbiate labbra carnose o meno questo è il trucco che fa per voi ed è anche molto pratico e facile da eseguire.



La prima cosa da fare è stendere l’illuminante sulle labbra con una spugnetta e tamponarlo con un piumino, così facendo le labbra avranno perso il loro contorno e saranno pronte per essere ridisegnate. Adesso stendete la matita neutra su tutta la mucosa e sovrapponete un rossetto chiaro facendo attenzione a coprire bene la matita che non si deve mai vedere. Mi raccomando - non mi stancherò mai di scriverlo - non fate quella cosa orrenda che spesso anch’io ho fatto in passato, ovvero girare con quella riga antiestetica sul contorno labbra.

La matita serve a dare un supporto al rossetto e a delineare meglio il nostro contorno ma non si deve mai vedere ma anzi, si deve sposare perfettamente con il rossetto. Ma proseguiamo con il makeup super voluminoso. Per ottenere l’aspetto carnoso, che è quello che ci interessa, aggiungiamo sopra il rossetto chiaro un lucido trasparente. E sapete cosa succede? Come per magia e senza chirurgia vi sarete assicurate labbra carnose a lunga tenuta, pronte per essere baciate.