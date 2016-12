Efficacia e morbidezza in un solo deodorante?

15:13 - NIVEA - da sempre attenta alle esigenze delle consumatrici - lancia una linea innovativa di deodoranti, che combina un’efficace formula ultra-leggera con una nuova, incredibile sensazione di morbidezza sulla pelle.

Grazie al suo team di ricercatori, sempre attenti alle esigenze delle consumatrici, NIVEA ha individuato una nuova frontiera innovativa. Consolidata la fiducia riguardo l’efficacia dei prodotti deodoranti, la sfida si estende alla sensazione che questi lasciano sulla pelle.

Gli ultimi dati dimostrano che le consumatrici cercano un’efficacia provata fino a 48 ore dall’applicazione, una formula pratica che si asciughi rapidamente sulla pelle, senza residui e senza quella fastidiosa sensazione di pelle umida o appiccicosa.

A questi bisogni NIVEA risponde con la nuova linea Talc Sensation, con una nuova formula deodorante ultra-leggera, la prima da NIVEA con l’aggiunta di polvere di Caolino.



Cos’è il Caolino?

Il caolino è un’argilla morbida di origine naturale, scoperta per la prima volta nelle montagne Kao-Ling, nella Cina sud-orientale, da cui tra origine il suo nome.

Nel campo della produzione cosmetica, il Caolino ha molte proprietà rinomate:

- purificante e battericida: ideale per prendersi cura della pelle rendendola liscia e morbida

- assorbente: quindi è ideale per problemi dermatologici

- energizzante: contiene vari sali minerali e oligoelementi come ferro, magnesio, alluminio, calcio e silice che cede all’organismo, rivitalizzandolo

- chelante: è in grado di intrappolare le sostanze dannose per l’organismo aiutando quest’ultimo ad espellerle.



NIVEA Talc Sensation contiene la polvere di Caolino!

E’ la sua straordinaria capacità di assorbimento dell’umidità che rende la polvere di Caolino una vera novità nel mondo dei deodoranti: il prodotto si asciuga subito, lasciando la pelle morbidissima. Test scientifici dimostrano che la polvere di Caolino assorbe l’umidità molto rapidamente, così la pelle risulta subito asciutta! Inoltre le sue proprietà setificanti lasciano la pelle morbidissima, per un vero e proprio trattamento di bellezza.

Nella linea Talc Sensation, anche l’aroma è speciale: una combinazione bilanciata di delicata fragranza al Talco, fresche note agrumate, con un cuore floreale di gelsomino e rosa, e un fondo ambrato riscaldato da vaniglia, sandalo e muschio.

Il risultato è unico! 48 ore di protezione non sono mai state così morbide.

