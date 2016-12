Dimmi come ti strucchi e ti dirò che pelle hai

07:00 - Sicuri di struccarvi al meglio? Ecco qualche spunto per verificare che sia così. Usate soltanto acqua? Quante volte sciacquate il viso la sera? Meglio il latte detergente, l'olio baby o la vaselina? da questo dipende la salute della pelle, quindi: attenzione, attenzione, attenzione.



Regola numero uno: L'acqua è sempre il primo e importante alleato per una pulizia perfetta. Ma non basta sciacquarsi una volta, e nemmeno due, soprattutto se usate trucchi waterproof o particolarmente stratificati.

In questo caso è utile un latte detergente, sempre che il trucco non sia a cipolla, ovvero con più piani. Può bastare il latte, sciacquato subito dopo con acqua abbondante, se si usa un leggero fondotinta, o una crema colorata. Se invece la pelle necessita di primer, fondotinta, correttore, cipria, allora può essere necessario un olio. Quello di mandorle dolci è generalmente molto tollerato, oppure un olio per bambini, che di solito è anallergico soprattutto per il contorno occhi (mascara e eyeliner sono i più restii ad andarsene). Infine, per chi proprio dovesse sfregare troppo per risultare completamente struccata, può optare per una ditata di vaselina: è molto grassa, ma efficace contro i colori scuri più resistenti. Infine, regola delle regole, non dimenticate di idratare subito dopo: la pelle magari più stressata potrà trarne sicuro giovamento.