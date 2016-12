Cera all'orientale, un male più giustificato di altri

07:00 - Si, ci sono preparazioni al fine settimana che non sono estremamente rilassanti, eppure necessarie. Prendete la ceretta. Si vorrà arrivare al sabato sera in disordine? Per carità. Meglio prendere di petto il problema e affrontarlo in modo diverso, più duraturo, già che si deve. La ceretta all'orientale, col filo, è quella che secondo le statistiche consente un risultato che superi le tre settimane, a seconda della zona da trattare.



Il metodo arriva da oriente, India, Persia. In ogni caso, è già diffusissimo in paesi occidentali con un'alta percentuale di melting pot (New York tra tutte). In Italia si trovano estetiste straniere in grado di eseguire l'epilazione con il filo, ma non sono tantissime, e spesso più che nei centri estetici le si trova con il passaparola, casa per casa. Eppure il metodo (attorcigliare un filo di cotone intorno al pelo e strapparlo via con il bulbo) è efficace, non ha controindicazioni, è preciso (si usa spesso per le sopracciglia) e alla lunga indebolisce davvero il pelo.

Per un sabato sera si dovrà fare anche questo, sì, cercare un'estetista orientale che ci faccia soffrire. Il risultato potrebbe giustificare l'impresa.