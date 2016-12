07:00 - Luminoso, colorato, ma anche tenue. I make-up al party più fashion dell’anno, per i CFDA Awards a Manhattan, sono stati i più disparati. Molte celebrity o icone di stile hanno puntato sulle labbra per caratterizzare il loro look: c’è chi ha osato e chi invece ha mantenuto un profilo più understatement. Giudicate voi.