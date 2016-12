12 maggio 2014 Ballerine preziose per la bella stagione Stagione intermedia che viene e che va ed eccoci ancora una volta alla ricerca delle ballerine, accessorio di tendenza anche per questa primavera estate. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Libera interpretazione in passerella, per quanto attiene ai materiali, alle fantasie e alle cromie.

Insomma una mescolanza eterogenea di colore e fantasia che soddisfa un po’ tutti i gusti, estendendosi dalla versione casual a quella gioiello.

Accanto a quelle dalla punta tonda, numerosi sono i modelli dalla forma allungata e dalla punta sottile.

Sì all’effetto metal, al plastic, all’optical, al total color, al traforato e ancora una volta all’animalier.



Grande creatività anche per quanto attiene ai materiali.

Fabio Rusconi, spazia dai long seller in rafia bicolor, a ballerine dai pellami laminati a effetti trasparenza grazie a dettagli in plexi.

Lanvin opta per la bicromia accostando al rosa tenue il glitter, Miu Miu predilige la vernice stampata e colorata, Love Moschino un design divertente e sbarazzino, accostando alla gomma fiocchi a pois.

Amplissima poi la proposta delle ballerine gioiello, Tod’s sceglie fibbie in resina, Miu Miu pietre multicolor su fiocco in gros grain, Casadei la lucentezza dell’oro.

Chic infine quelle di Salvatore Ferragamo con tomaia traforata dall’effetto a specchio.



