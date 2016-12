Accendete la luce quando vi vestite!

10:42 - Ma quante sono le persone che si vestono al buio? Camicia rosa, giacca gialla, pantalone verde e scarpe blu... senza parole. Sono di fronte alla fiera dei colori non intonati. Va bene indossare vestiti colorati, amare i colori, ma non ci si può trasformare in finti fiori di cartapesta o essere scambiati per delle figuranti in una fiction in maschera ambientata nel periodo di carnevale, dove teoricamente tutto è concesso. Ok, sono polemica e una gran criticona.

In fondo lo so, che le persone ci provano a vestirsi bene e immagino pure la fatica ad andare in giro per centri commerciali intasati da esseri umani che ci passano il weekend perché le celluline grigie non suggeriscono niente di meglio. Una fatica pazzesca! Li vedo lì storditi come calamari intorno alle lenze illuminate dai pescatori. Tutti di corsa, indaffarati e stressati, in cerca dell'affare del secolo, del prodotto in offerta che non si sa per quale ragione, devono per forza acquistare e alla domanda: "ma che ci fai? Lo metti?" La risposta è sempre la stessa: "No, ma era un’offerta, non potevo lasciarmela scappare! Chissà quando mi ricapita". Ma qualcuno ha capito che le offerte sono pianificate e studiate? Ritornano sempre. Fidatevi di una che campa con i saldi eccezionali ed irripetibili!



E un modo un po’ ingombrante per il portafoglio ma efficace per avere tanti sconti è possedere le fidelity card dei negozi. Io li divido in tre categorie: quelle basate esclusivamente sui punti, che puoi tranquillamente buttare dopo averle ricevute, perché per ottenere uno sconto degno di nota devi spendere anche la tredicesima e la quattordicesima di parenti ed amici. Poi abbiamo quelle che si concentrano sulle 'grandi giornate' o ‘settimane'. In breve puoi approfittare del 20%, 30% e raramente del 50%. In quei giorni metti mano al portafoglio e risparmia facendo la scorta dei tuoi prodotti preferiti. A volte è anche l'occasione per farsi un bel regalo. Gli auto-regali sono meravigliosi: miele per i nostri neuroni stressati, annoiati e apatici. E per finire le fidelity card che brancolano nel buio dell'incertezza perché a metà tra le due e capire quando hai diritto allo sconto, diventa un'impresa da avidi agenti di borsa. Comunque non conviene buttarle, magari un giorno ti dice bene e riesci a comprare quello che ti piace alla faccia di chi studia e ristudia il sistema delle fidelity card.