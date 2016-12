"Sopracciglia perfette per uno sguardo al top!"

07:00 - Negli ultimi due anni ho condotto più di cento puntate di “Che Trucco” lavorando con i più grandi professionisti del make up. Da loro ho imparato tante cose e carpito diversi segreti, uno su tutti l’importanza delle sopracciglia: sono la “cornice del nostro viso”!

Oggi non esiste un genere che vada più di un’altro, per esempio le sopracciglia ad ali di gabbiano (molto fini alla Marlene Dietrich) o quelle più folte (alla Julia Roberts in “Pretty Woman”). Esiste solo il sopracciglio adeguato ad ogni viso. Per capire se le nostre sono in perfetta armonia c’è un metodo infallibile: munitevi di un pennello o di una penna e appoggiate un’estremità vicino alla punta del naso e l’altra all’interno della sopracciglia. Il pennello è perfettamente dritto? Se la risposta è no vuol dire che dovete fare due cose: o strappare un po’ di sopracciglia al centro, perché sono troppo folte, oppure farle crescere.

Per quanto riguarda l’arcata è una questione di gusto ma nel tempo ho capito che più folte sono le sopracciglia più rendono lo sguardo intenso e naturale.. ma alla fine è sempre una questione di gusti! Baci a tutti e buon fine settimana.