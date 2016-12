Salone del Libro a Torino: modernità e tradizione letteraria

A dare il via alla kermesse letteraria è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 14 maggio. Il tema centrale di questa edizone viene ampiamente affrontato dai numerosi ospiti che si sussegono di giorno in giorno: delle meraviglie italiane, infatti, parlano Philippe Daverio e Vittorio Sgarbi, ma anche professori del calibro di Salvatore Settis, Tomaso Montanari, Luciano Canfora, insieme all'ex ministro Massimo Bray, al presidente del Fondo ambiente italiano (Fai) Andrea Carandini. A 750 anni dalla nascita, Dante Alighieri viene celebrato da Marco Santagata con Walter Siti.



Il Paese Ospite d'onore del Salone del libro è la Germania, anche grazie alla collaborazione tra il Salone del libro di Torino e la Buchmesse di Francoforte: 43 case editrici tedesche e venticinque autori che scrivono nella lingua di Goethe tra cui Günter Wallraff, autore di inchieste giornalistiche sotto false identità, lo scrittore di best-seller Sebastian Fitzek, l'ucraina che scrive in tedesco Katja Petrovskaja. Tra i grandi nomi ci sono anche il francese Emmanuel Carrère, che ritira il premio Mondello Internazionale per il suo ultimo lavoro, la regina dei gialli svedesi Camilla Läckberg e il giallista greco Petros Markaris.



Ampio spazio viene dato anche alle nuove tecnologie tra cui l'App dedicata a Pinocchio, esperimento di editoria digitale che coniuga la bellezza del testo letto o ascoltato e del disegno a mano libera con l'interattività delle nuove tecnologie.



Per maggiori informazioni sugli orari e sul programma completo consultare il sito www.salonelibro.it