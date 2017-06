Milano Open Portrait: una Camera Oscura nellʼarea di Porta Nuova 1 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano Open Portrait: una Camera Oscura nell'area di Porta Nuova 2 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano Open Portrait: una Camera Oscura nell'area di Porta Nuova 3 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano Open Portrait: una Camera Oscura nell'area di Porta Nuova 4 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano Open Portrait: una Camera Oscura nell'area di Porta Nuova leggi dopo slideshow ingrandisci

L’iniziativa, nell’ambito della Porta Nuova Smart Community, è pensata come evento ponte tra le due manifestazioni Milano PhotoWeek e Milano Arch Week e intende promuovere un’esperienza interattiva intorno all’immagine della città. Milano Open Portrait è un progetto a cura di Antonio Ottomanelli, artista che ha trovato nella fotografia lo strumento per indagare il territorio non tanto come paesaggio, ma come specchio di dinamiche sociali e di tensioni geopolitiche.



La Camera Oscura, realizzata attraverso un percorso laboratoriale collettivo che coinvolge il laboratorio Gallab - i cui ragazzi effettueranno un reportage fotografico postato quotidianamente sui social - promosso dall’Associazione Non Riservato, è in legno, con interni in cartongesso e rifinita con vernici naturali per assorbimento luminoso: visitabile al suo interno, sulla parete di fondo – sulla quale è applicata un’emulsione fotosensibile che registra un’immagine latente della vista urbana - è possibile osservare il processo di impressione delle immagini esterne riprese attraverso il foro.



La parete fotosensibile rimane esposta per l’intera settimana fino al termine della Milano Arch Week. Nell’ultimo giorno della manifestazione la parete fotosensibile sarà sviluppata in loco, rivelando il ritratto fotografico. L’immagine risultante, un ritratto in movimento, collettivo e grandioso di una porzione di città e di una settimana del suo quotidiano, sarà rivelata alla città. Al termine dell’evento la Camera Oscura verrà smontata e riutilizzata per altre iniziative sul territorio in altre città italiane.



Milano Open Portrait, sponsorizzato da COIMA sgr - società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali - con il supporto di Marazzi, brand internazionale leader nel settore delle piastrelle di ceramica, è un progetto che rientra nella Porta Nuova Smart Community, promossa dalla Fondazione Riccardo Catella con l’obiettivo di offrire alla comunità l’opportunità di partecipare attivamente a progetti culturali, laboratori didattici e ricreativi, iniziative per il verde urbano e gli spazi pubblici di Porta Nuova.



Milano Open Portrait, i cui media partner sono Icon Design, Icon e TgCom24, rientra nell’ambito di IDD - Innovation Design District, piattaforma del Gruppo Mondadori e Mediamond che mappa eventi e appuntamenti culturali nell’area compresa tra Porta Nuova e Porta Volta - dall’arte al design, dalla tecnologia al cinema fino all’enogastronomia - e che, insieme a Porta Nuova Smart Community, promuove iniziative speciali legate all’architettura e al design.