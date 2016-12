Vicenza, recuperato il ritratto rubato di Andrea Palladio

19:25 - E' stato recuperato il quadro di Maganza con il ritratto di Andrea Palladio rubato in ottobre da villa Valmarana ai Nani a Vicenza. La polizia lo ha trovato a casa di uno dei quattro giovani moldavi ora indagati. Al ritrovamento del dipinto, dopo quasi due mesi di indagine, sono arrivati gli uomini della squadra mobile vicentina.

Decisiva l'ìndagine mirata nell'ambiente di moldavi, parenti e amici di tre dei dipendenti della villa, che non sono indagati. I conoscenti dei presunti ladri, secondo la polizia, avrebbero anche inconsapevolmente rivelato le abitudini tipiche della villa. Le informazioni sarebbero state fondamentali per trafugare, il 2 ottobre scorso, il "Ritratto di Andrea Palladio" attribuito a Giovanni Battista Maganza, e per non farsi riprendere durante la fuga.



La convinzione è che si sia trattato comunque di un furto su commissione, ma che qualcosa fra i ladri e il committente sia andato storto, tanto da far rimanere a Vicenza il quadro per molto tempo.