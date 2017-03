Viaggio nella storia: a Torino la "Titanic - The Artifact Exhibition"

Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 1 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 2 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 3 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 4 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 5 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 6 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 7 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 8 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 9 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 10 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 11 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 12 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 13 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" 14 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Torino, la mostra "Titanic - The Artifact Exhibitions" leggi dopo slideshow ingrandisci

La società promotrice dell'esposizione ha effettuato sette spedizioni tra il 1987 e il 2004 per riesumare 5.500 oggetti sul fondo dell'oceano di cui il più grande è una sezione di uno scafo dal peso di 17 tonnellate. In Italia una parte dei reperti saranno esposti per la prima volta in collaborazione con "Dimensione Eventi". I pezzi autentici, in particolare, dovranno stare a una temperatura compresa tra i 17 e i 21 gradi. La curatrice della mostra, Alexandra Klingelhofer, ha sottolineato l'importanza di conoscere la storia di questo transatlantico perché rappresenta una delle grandi tragedie del 1900.



Gli italiani sul Titanic - Torino rende omaggio anche agli italiani scomparsi durante la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 con una sala interamente dedicata alle storie dei 38 italiani imbarcati, di cui 14 erano piemontesi, e ospiterà anche le testimonianze dei parenti dei passeggeri ancora in vita. Inoltre, sarà esposto un modellino in scala 1 a 100 con i quattro ponti superiori arredati costruiti da Duilio Curradi, che dopo una carriera in marina è oggi uno dei massimi esperti del Titanic.



