Val di Fiemme, tra installazioni d'arte contemporanea e pascoli: al parco RespirArt cinque nuove opere

Sedici installazioni d’arte, lungo un percorso ad anello lungo tre chilometri tra i 2.000 e i 2.200 metri di altitudine. Si tratta del Parco d’arte RespirArt, uno dei più alti al mondo, a Pampeago, in Val di Fiemme, nel Trentino. Parco che si è arricchito in estate di cinque nuove opere, in occasione dell'ottava Manifestazione d’arte Contemporanea nella Natura RespirArt. Sulle cime dolomitiche ecco i lavori di architetti e designer internazionali.