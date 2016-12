Usa, morto lo scrittore Pat Conroy Autore de "Il principe delle maree"

Pat Conroy, scrittore americano di bestseller spesso riadattati per il cinema come "Il principe delle maree", è morto all'età di 70 anni. Ne dà notizia la sua casa editrice Doubleday, spiegando che Conroy è deceduto venerdì sera nella sua casa di Beaufort in Carolina del Sud. Lo scrittore aveva annunciato lo scorso mese di avere un cancro al pancreas. Tra i suoi successi si ricordano "Il grande Santini", "La mia stagione no" e "Cavalli di razza".