Unesco: Milano nominata città creativa per la letteratura

Milano diventa ufficialmente città creativa Unesco per la letteratura. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione dell'Onu, che inserisce così il capoluogo lombardo in un circuito che include altri grandi centri come Dublino, Edimburgo, Barcellona e Praga. Con Milano sono 64 le città che hanno ricevuto in giornata la nomina, tra le quali altre tre italiane: Alba (Cuneo) per la gastronomia, Pesaro per la musica e Carrara per l'artigianato.