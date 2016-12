Una scuola estiva di comunicazione in Sicilia

Un percorso sorprendente e quanto mai attuale porterà il pubblico dalle prime grandi campagne di Bernbach alla Apple di Steve Jobs, dall'uso dei testimonial e del multimedia, alle nuove frontiere del linguaggio pubblicitario, tra comunicazione politica e propaganda.



Il docente delle lezioni (ciascuna della durata di due ore e mezza) è Giuseppe Mazza, vincitore di diversi premi internazionali e direttore di Bill Magazine, oltre che collaboratore del Venerdì di Repubblica, di Doppiozero.com e della Scuola Holden di Torino.



IL PROGRAMMA DEL CORSO



19 agosto - DA BERNBACH A APPLE

Che cosa è pubblicità e cosa è invece propaganda? Un percorso breve e avventuroso che parte da un poster degli anni quaranta e arriva a Steve Jobs passando per grandi campagne (e persino per la Fiat).

20 agosto - DA UN MEDIA ALL'ALTRO

In quanti modi può vivere un'idea? E in quanti momenti? Lo chiamano crossmedia, ma ha molto a che fare con la nostra infanzia. Manuale per una proliferazione mediatica che è indispensabile conoscere.

21 agosto - NOI TESTIMONIAL

Siamo la causa che sosteniamo? Alla scoperta di un fenomeno globale che non è mai stato solo pubblicitario. Reagan e Dalì, Grillo e Dickens... la lista è lunga, e forse ci siamo anche noi.

22 agosto - NUOVE FRONTIERE

Da Occupy Wall Street alla politica americana fino alla religione: il linguaggio pubblicitario fuori dai supermarket diventa altro. Pericoli e opportunità di una stagione senza precedenti.



Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una sintesi testuale degli argomenti trattati. Tutte le informazioni su billmagazine.com