Una quarantina di opere di Balthus alla Fondazione Beyeler

Punto di partenza è il capolavoro Passage du Commerce-Saint-André dipinto da Balthus tra il 1952 e il 1954 e da lungo tempo in deposito presso la stessa Fondazione. Opera monumentale per grandezza (il dipinto copre una superficie di quasi dieci metri quadrati) e per qualità, la tela rappresenta il vicolo su cui si affacciava lo studio dell’artista in uno dei quartieri più storici di Parigi lungo boulevard Saint Germain e non lontano dal famoso caffè Procope, luogo di ritrovo di rivoluzionari come Marat e Danton. Un sobborgo ricco di memoria e di storia, che Balthus sintetizza in un incrocio di vie e in una cortina di palazzi dalle facciate austere, dalle finestre chiuse o buie, dalle vetrine sprangate e il tutto avvolto da un silenzio straniante. Otto personaggi (e un cane) popolano questo angolo urbano come fossero usciti da qualche racconto di Andersen, abituati a stare più tra le pagine di un libro che nella realtà.