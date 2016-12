Un volume per scoprire "I disegni di Bernini e della sua scuola"

Un proposito audace. Raccogliere tutti i disegni del maestro del Barocco Gian Luigi Bernini in possesso della Biblioteca Apostolica Vaticana per la prima volta in un unico volume. Nasce da qui il volume "I disegni di Bernini e della sua scuola", curato da Manuela Gobbi e Barbara Jatta, compendio di una ricerca iniziata diversi anni fa.

Disegni - Il catalogo dei disegni si compone di quattro nuclei principali, sviluppati in ventisei sezioni, per un totale di trecentonovantotto disegni. E una divisione netta tra i disegni (di architettura, di figura, di composizioni sacre e devozionali) e gli studi. Ciò che emerge sono soprattutto le ormai note qualità grafiche di Bernini: dagli schizzi a penna e matita, in cui rappresenta un concetto con poche ma essenziali linee, agli energici disegni ad acquerello di vario soggetto, fino all'uso combinato della matita nera e della sanguigna nei celebri ritratti.



Struttura del volume - Il volume si caratterizza, inoltre, per una minuziosa biografia dell'artista e per la presenza di quattro saggi. Uno, introduttivo, di Paolo Portoghesi, cui ne seguono due di Barbara Jatta che illustrano le vicende del Bernini disegnatore e della storia delle collezioni vaticane. Chiude il tomo uno scritto di Ángela Núñez Gaitán sui recenti interventi di restauro di alcuni disegni.