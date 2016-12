Un viaggio nel "Mondo Fluttuante": Hokusai, Hiroshige e Utamaro in mostra a Palazzo Reale a Milano

Gli uomini e gli animali, la leggenda e la storia, i paesaggi, il mare, la montagna, la foresta, il temporale, i volti delicati delle donne. Tutto questo, più il mondo dei sogni e il mondo del meraviglioso, sono i soggetti prediletti dei tre artisti per eccellenza del “Mondo Fluttuante” (l’ukiyoe): Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e Kitagawa Utamaro , in mostra fino al 29 gennaio 2017 a Palazzo Reale a Milano.

Attraverso 200 silografie policrome e libri illustrati provenienti dalla prestigiosa collezione del Honolulu Museum of Art, l'esposizione propone un viaggio nel mondo artistico e umano dei tre maestri che ancora oggi, come nei secoli precedenti, continuano a influenzare scuole e artisti del Giappone e dell’Europa, contrapponendo all’etica del samurai il godimento del singolo momento, il piacere e il divertimento in ogni sua forma.



L’esposizione, promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira e curata dalla professoressa Rossella Menegazzo, docente di Storia dell’Arte dell’Asia Orientale dell’Università degli Studi di Milano, si inserisce all’interno delle celebrazioni del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, avviate con la stipula del primo Trattato di Amicizia e Commercio firmato tra i due Paesi il 25 agosto 1866.



Attraverso 5 sezioni (Paesaggi e luoghi celebri: Hokusai e Hiroshige; Tradizione letteraria e vedute celebri: Hokusai; Rivali di “natura”: Hokusai e Hiroshige; Utamaro: bellezza e sensualità; I Manga: Hokusai insegna) la mostra metterà in luce il mercato dell’immagine dell’epoca, che richiedeva di trattare soggetti precisi, luoghi e volti ben noti al pubblico, temi e personaggi alla moda. Il pubblico potrà vivere una duplice esperienza: da un lato provare la stessa meraviglia che provarono davanti alla freschezza e semplicità di forme e colori artisti come Monet, Van Gogh, Degas, Toulouse-Lautrec e che contribuì a cambiare e rivoluzionare il linguaggio pittorico della Parigi di fine Ottocento; dall’altro conoscere le peculiarità tecniche, l’abilità e l’eccentricità dei singoli artisti.



Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9,30 alle 19,30; giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.30. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Lunedì chiuso eccetto il 31/10

Biglietti: intero € 12,00; ridotto € 10,00

Per maggiori informazioni: http://www.hokusaimilano.it/