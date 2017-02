Un premio dedicato a Emanuele Navarro della Miraglia, il padre del Verismo

Per celebrare la figura dell'intellettuale siciliano Emanuele Navarro della Miraglia, il Lions Club Sambuca Belice (Ag), il Centro Studi Adranon e il team "Sicilia my love" hanno indetto la 9° edizione del IX Premio Internazionale "Navarro" 2017 sul tema: "Sicilia e Sicilianità nella Cultura Letteraria Italiana".



La scelta di presentare il Premio al Biffi di Milano, in Galleria, è motivata dall'intensa frequentazione di questo Caffè, negli anni 1870-80, di un nutrito gruppo di scrittori (Capuana, Verga, Navarro, Nerea, Serao, Praga, Avellone etc.) che hanno poi dato origine al Verismo italiano. Di ritorno dalla Francia, Emanuele Navarro della Miraglia, ne è il suggeritore ed il maggiore ispiratore. Il suo capolavoro, "La Nana", primo romanzo realista italiano, è anche la prima opera contro il femminicidio.