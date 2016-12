18 novembre 2014 Un libro e un cd per i 20 anni dei Tre allegri ragazzi morti Per festeggiare il ventennale della band, il libro recupera locandine, fumetti, copertine, disegni, fotografie e si accompagnerà al cd limited edition Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - 1994, mentre Vasco Rossi riempie San Siro nella provincia italiana, precisamente a Pordenone, nascono "Tre allegri ragazzi morti". Definito da subito dalle riviste specializzate come il nome più bello per un gruppo rock, nati direttamente dall'immaginario di un fumetto, con i loro testi 'veri', incentrati sull’adolescenza, scelgono di escludere le loro facce dalla comunicazione e di sostituirle con una maschera di teschio. Quanti gruppi oggi preferiscono la maschera? Loro lo hanno fatto venti anni fa.

Rizzoli Lizard celebra i vent’anni della band in un’antologia che ne racconta il percorso artistico attraverso le cover degli album, le storie a fumetti, gli storyboard dei video e le immagini dei primi concerti, fino ad arrivare ai giorni nostri con il tour insieme a Jovanotti.



Un diario che racconta un percorso unico, la costruzione di un immaginario al quale hanno partecipato molti artisti fra disegnatori, videomakers e fotografi che raccontano una Italia libera e creativa. Dedicato ai numerosi e affezionati fan di ieri e di oggi. Senza morbosità, mostrando il meglio del gruppo, un vero laboratorio di comunicazione e idee.



Come scrive Davide Toffolo nella prefazione, "quella del gruppo mascherato è la strana storia di 100 canzoni e di 1000 concerti, ma anche quella della costruzione di un immaginario, di un mondo parallelo a quello reale che ha affascinato e coinvolto almeno tre generazioni".



Per festeggiare il ventennale della band, il lancio del volume si accompagnerà alla limited edition con un CD che contiene il live della storia del gruppo, registrato unplugged al Teatro Antico di Cagliari l'8 agosto 2014.



LIZARD

pagine 400 a colori

Euro 15