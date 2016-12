Un libro che insegna agli uomini come sopravvivere alle donne

10:08 - Le donne hanno vinto. Hanno vinto perché sono esseri superiori. Perché, crollata la convenzione sociale, ogni maschio non può che soccombere. Oggi la cosa è del tutto evidente. Ma c’è chi ha capito prima. Questo libro, corredato da ampli riferimenti bibliografici, restituisce dalla clandestinità il pensiero di Mario Milani, il profeta della sopravvivenza maschile, scomparso improvvisamente durante la finale del Mondiale di Calcio del 1994.

Nei suoi 100 pensieri, ogni essere maschile può ritrovare la speranza di una vita dignitosa insieme alla sua donna. Ometti presenta anche il racconto della vita di Mario (curata da Federico Anchisi, uno dei primi e suoi più fedeli accoliti) fin dalla normalità della sua infanzia alle sue passioni civili giovanili (tra cui la lotta contro le cene in piedi).



Il tutto intrecciato con la vicenda sentimentale e matrimoniale con Elisabetta Citerelli, la donna che stregò il suo cuore, gli fece conoscere il paradosso della vita matrimoniale e gli rivelò anche la terribile realtà del Clan Citerelli, un’organizzazione che da secoli opera nel mondo per ridurre il maschio allo stato “fucale”.



E infine la scoperta della sua missione, grazie all’incontro casuale con un tassista romano: aiutare il maschio a sopravvivere nel confronto con la donna trionfante. Non c’è contrapposizione, né tantomeno odio o violenza nel pensiero milaniano: egli è il profeta dello stupore. Non c’è modo capire, di prevedere o di intendere cosa la tua donna pensi o voglia da te.



Tu devi accettare la sua superiorità naturale e vivere in una sospensione totale, in un silenzio esistenziale che genera amore e predilezione: “Coltiva dentro di te quel meraviglioso senso di estraneità che ti nasce dalle prime parole di tua moglie ogni mattina, stupisciti per quei suoi lamenti sempre uguali e sempre diversi e non meravigliarti mai per quel che esce da quella bocca. E soprattutto taci. Taci perché qualsiasi parola potrebbe scatenare una burrasca senza rimedi".



Purtroppo Mario Milani non è mai esistito. Proprio per questo Ometti è una lettura folgorante, piena di ironia, un compendio imperdibile della saggezza del maschio occidentale. Un libro fondamentale per la donna vittoriosa che abbia pietà di chi le sta accanto.



Mario Milani

Ometti

Introduzione biografica di Federico Anchisi

Mondadori

Prezzo 19 euro