Umberto Eco e "Il nome della rosa": il grande successo cinematografico

Il film di Annaud era un "tradimento consensuale" del libro, e lo stesso Eco, come raccontava il regista, l'aveva spinto per tutto il film a tradire "bene il libro, perché per adattare bene bisogna tradire bene".

Il film, una produzione Italo-Franco-Tedesca, prodotto per l'Italia da Franco Cristaldi e costato 32 miliardi di lire, è ambientato nel XIV secolo e racconta la storia di una coppia di francescani (Connery e Slater) che risolve l'intricata matassa di una serie di misteriosi delitti avvenuti in una sperduta abbazia. La trasposizione cinematografica conserva l'atmosfera cupa ma smarrisce le citazioni che caratterizzavano il romanzo.