Umberto Boccioni in mostra a Milano per il centenario della scomparsa

Umberto Boccioni è stato uno degli indiscussi protagonisti dell'Avanguardia italiana. La sua visione del movimento e la sua ricerca sul rapporto tra oggetto e spazio hanno influenzato fortemente le sorti della pittura e della scultura del XXI secolo.



La mostra racconta il percorso artistico del maestro, la sua fama internazionale e la sua attività milanese, alla luce anche di inediti documenti riemersi nei quali si può rivedere tutto il percorso artistico compiuto: dalla formazione divisionista, simbolista ed espressionista, che guarda nel contempo alla tradizione classica, rinascimentale e barocca e alle coeve correnti figurative europee, fino all’affermazione del Futurismo. L'obiettivo voluto dagli organizzatori è, attraverso un taglio critico, offrire un percorso selettivo volto a far riemergere le fonti visive che hanno contribuito alla formazione artistica e all’evoluzione dello stile del pittore.



Si potranno ammirare opere provenienti da importanti musei e collezioni private di tutto il mondo, tra cui la Pinacoteca di Brera, le Gallerie d’Italia di Milano, la Camera di Commercio di Milano, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, la collezione Gianni Mattioli, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, la Collezione Barilla di Arte Moderna, il Museo Cantonale d’Arte di Lugano, il Metropolitan Museum of Art di New York, e Getty Foundation di Los Angeles, il Musée Picasso e il Musée Rodin di Parigi, l’Osaka City Museum of Modern Art, il Kunsthistorisches Museum di Vienna.



Ad aprire l'esibizione il celebre Autoritratto proveniente dalla Pinacoteca di Brera, esposto al centro della prima sala per rendere visibile anche il dipinto presente sul retro.



Umberto Boccioni (1882-1916): Genio e memoria

23 marzo- 10 luglio 2016 Palazzo Reale Milano

Orari:

Lunedì: 14:30 - 19:30

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica: 09:30 - 19:30

Giovedì, Sabato: 09:30 - 22:30