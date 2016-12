Trappola Gaza, due mesi di paura nel fuoco incrociato tra Israele e Palestina

18:01 - La sera del 12 giugno 2014 tre ragazzi israeliani, Eyal, Gilad e Naftali, vengono rapiti e uccisi in Cisgiordania: è la scintilla della più sanguinosa guerra di sempre tra Israele e Hamas, conclusa solo a fine agosto con un precario cessate il fuoco e la morte di oltre 2100 persone. Gabriele Barbati, giornalista di base a Gerusalemme, si ritrova testimone di una nuova ondata di odio tra israeliani e palestinesi, che porterà a un’incredibile esplosione di violenza, ritorsioni e interrogativi.

Trappola Gaza racconta due mesi di paura, bombardamenti e massacri, prima nel sud di Israele e poi dentro la Striscia. Barbati assiste alla trasformazione di Gaza in una trappola su tre fronti: per i palestinesi, bloccati dall’embargo e dalla chiusura delle frontiere. Per i giornalisti, soggetti a pressioni continue e sistematici tentativi di disinformazione dalla propaganda di entrambi gli schieramenti. Per Israele e Palestina, paralizzate in un conflitto apparentemente senza vie d’uscita.



Mentre l’Unione Europea cancella Hamas dalla lista delle organizzazioni terroristiche e Israele si avvicina alle cruciali elezioni del marzo 2015, Trappola Gaza regala al lettore un’analisi coraggiosa e senza compromessi, ricca di contenuti speciali come mappe, foto e video originali. Un reportage puro: perché una guerra che causa migliaia di vittime si può solo raccontare a viso aperto e senza cautele sulla realtà dei fatti.

Estratto dal capitolo 3 di Trappola Gaza: Sderot

Avvertire la sirena e avere pochi secondi per correre coi figli in braccio in un rifugio deve essere tremendo. L’ho visto in tv, me lo sono fatto raccontare. Vi assicuro che quando le sirene sono suonate a Gerusalemme non è stata una sensazione piacevole. Sei a casa tua, in ciabatte, a guardia bassa, e il pericolo ti invade nel luogo più privato. Da straniero, in una città raramente coinvolta dai razzi come Gerusalemme, è un’esperienza che rimane sotto la pelle. A Sderot, è quotidianità. Non posso che rispettare il dramma personale, la preoccupazione per l’incolumità della famiglia, prima ancora che per la propria. Un razzo sfiora un asilo, una casa viene colpita ma per fortuna è vuota. Il rischio della morte vicina è angosciante. Da qualche anno, il sistema antimissile Cupola di Ferro (Iron Dome in inglese, Kipat Barzel in ebraico) ha attenuato l’insicurezza, soprattutto a Tel Aviv e nelle città distanti da Gaza, dove il computer ha tempo di calcolare la traiettoria e prendere la mira. Non qui, o ad Ashdod o Ashkelon, città relativamente grandi e vicine alla Striscia. Qualcuno rimarrà ferito nella corsa al rifugio o ucciso, indirettamente, da una caduta o da un infarto.



Chissà poi che il sistema non sbagli. Cupola di Ferro ha dei limiti di accuratezza ed è un soldato in carne e ossa, un operatore davanti a un schermo, a decidere di sparare o meno il missile di intercettamento. Ogni missile costa decine di migliaia di dollari. La disposizione è di sparare solo se la traiettoria del razzo indica un impatto in un’area abitata. Questa è tra le ragioni per cui vediamo sui giornali che tanti razzi sono «caduti, in aree aperte e senza provocare danni». Eppure nel 2012 tre persone, tre delle quattro vittime civili israeliane di quella guerra, sono morte a Kyriat Malachi quando un razzo ha sventrato l’ultimo piano di un palazzo. Rispetto il dramma individuale, mi spiazza l’assenza di dubbi. I miei interlocutori paiono nutrire certezze assolute sulla guerra con Gaza e Hamas. Del genere: sono dei terroristi, vogliono ammazzarci; negano il diritto all’esistenza di Israele; noi ce ne siamo andati nel 2005, li abbiamo lasciati liberi, e invece di creare benessere hanno accumulato armi per spararci contro. Nessuno si chiede perché sparino. La violenza è esecrabile e sempre da condannare, di qualsiasi genere e da qualsiasi parte, eppure: i miliziani di Gaza sparano solo perché sono dei criminali?



Da che mondo è mondo, la guerra è brutta, ma non c’entra niente con lo schema “buoni contro cattivi”. Molti a Sderot, a Gerusalemme o nelle colonie ebraiche sanno che Hamas ha compiuto attentati terroristici in Israele prima della costruzione del Muro. Sanno che operativi del movimento sono sbucati da un tunnel sotterraneo nel 2006 e hanno catturato un soldato israeliano, Gilad Shalit, e che se lo sono trascinato e tenuto dentro Gaza per cinque anni fino al rilascio in cambio della liberazione di oltre mille detenuti richiusi nelle carceri israeliane con condanne più o meno gravi. Sanno anche che Hamas ha instaurato un regime autoritario, che guadagna il consenso popolare con le buone o con le cattive.



Non sanno invece, perché hanno di meglio da fare o perché politici e giornali non glielo dicono, che il Muro ha diviso famiglie, separato terreni dagli agricoltori, forzato milioni di palestinesi in Cisgiordania a una vita di permessi per entrare in Israele, per lavorare, per visitare un parente, per conservare la propria casa. Ignorano anche che la Striscia di Gaza, dal 2007, è sotto embargo. Un certo numero di merci, come prodotti chimici che si potrebbero usare anche per confezionare esplosivi, è bandito per motivi di sicurezza. Ma in generale importazioni ed esportazioni, inclusi cibo e gasolio per l’energia, arrivano o passano da Israele che li controlla e li limita a propria discrezione. I residenti di Gaza possono uscire solo per gravi ragioni di salute o casi diversi ampiamente documentati, e i permessi si fanno più rari non appena aumenta la tensione. Le navi della marina pattugliano la costa sparando sui pescherecci che superano il limite imposto, variabile da tre a sei miglia. Lo stesso accade a sud di Gaza al valico con l’Egitto, dove dal colpo di stato del luglio 2013 i generali egiziani hanno ordinato la chiusura delle centinaia di tunnel sotterranei che rifornivano Gaza di armi, automobili, cemento, ferro, pasti pronti, telefonini, una giornata di svago nel Sinai per intere famiglie e un lavoro a migliaia di persone. Quasi tutto sparito, anche quel poco di guadagno giornaliero (20 shekel israeliani equivalgono a circa 5 euro) per migliaia di lavoratori dei tunnel, e rispettive famiglie, rimasti senza occupazione. Non è davvero una vita normale.

Trappola Gaza - Nel fuoco incrociato tra Israele e Palestina è l’ebook di Gabriele Barbati pubblicato dall’editore digitale Informant, acquistabile su Amazon e su tutti gli altri negozi online attraverso questo link. L’ebook è disponibile in tutti i formati per ereader ed è ricco di contenuti speciali come video, mappe, foto, fruibili attraverso ogni tipo di tablet (iPad con iBooks o app Kindle; tablet Android con app Kindle o altre)