Tra storia e mistero, il nuovo romanzo d'avventura di Alberto Custerlina

Esce l'8 luglio in libreria "La carovana dei prodigi", il secondo episodio della trilogia storica "All'ombra dell'Impero" di Alberto Custerlina. Il primo volume della saga, "Il segreto del Mandylion", è uscito a settembre 2013 ed è stato finalista al Premio Bancarella 2014. In questa nuova opera l'autore triestino riesce ancora ad unire storia e narrazione in un racconto che rimanda alla tradizione europea del romanzo d'avventura.



Nella Trieste dei primi del '900, Custerlina racconta la storia di Davorin Paternoster, un ragazzo in odore di grazia angelica che viene rapito da uno studioso di arti magiche. Le avventure del giovane si intrecciano con quelle del suo padrino, Anton Adler, che si mette alla ricerca dell'amico rapito. I due protagonisti si avvicineranno più volte lungo le pagine del romanzo, senza riuscire però mai ad unirsi. Intanto la trama cambia scenari e personaggi, passando da Sarajevo alla descrizione della Bosnia di un tempo, tra spie russe, riti magici, scavi archeologici, oscure caverne e un circo itinerante gitano. Un mix avvincente che trascinerà il lettore in luoghi dove Oriente e Occidente non hanno mai smesso di incontrarsi.



Alberto Custerlina, autore triestino, ha scritto e pubblicato tre romanzi noir ambientati nei Balcani. Ora, con la trilogia "All'ombra dell'Impero", è passato alla tipologia del romanzo storico.



