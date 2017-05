Tra sette segrete e fantasmi: arriva la nuova serie a fumetti "Mercurio Loi"

Roma, 1825. Una città di intrighi, misteri e macchinazioni, dove, nelle notti proibite, si incontrano cospiratori, rivoluzionari e sette. E mentre tutto si svolge nel buio, per le strade fatte di segreti e passaggi sotterranei, passeggia un professore stravagante ed estroso, Mercurio Loi . La nuova serie, creata da Alessandro Bilotta , sarà presentata in esclusiva, lunedì 22 maggio, al Mondadori bookstore di Roma.

Un po' Sherlock Holmes, un po' Dr House, il protagonista della serie è un gentiluomo brillante e ironico, che percorre senza meta le vie della città eterna, portando sempre con sè la sua curiosità. E sarà proprio la curiosità a coinvolgerlo in vicende misteriose, società segrete e personaggi di dubbia identità. Già nella prima avventura il Professor Loi, grazie alle sue capacità deduttive e all'aplomb che si addice ai grandi investigatori, dovrà districarsi in mezzo a morti oscure ed inspiegabili che lo porteranno a seguire le tracce di fantasmi inquieti ed imprevedibili. Tra processi severi e tremende torture, insomma, Mercurio Loi percorrerà le misteriose strade romane, dove le notti sono caratterizzate da cospiratori e macchinazioni diaboliche e dove tutto non è come sembra.