22 dicembre 2014 Tra arte e cinema, fotografia e sartoria: l'Italia dell'Alta moda in mostra al Maxxi 1945 - 1968: esposta a Roma una meravigliosa stagione di pura creatività italiana, che in un ventennio definisce e consacra l'immagine del made in Italy nel mondo

18:11 - Il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo accoglie un'esposizione che, attraverso abiti, gioielli, accessori, fotografie e opere d'arte italiane, ripercorre gli anni cruciali tra il 1945 e il 1968. Sono gli anni della Hollywood lungo il Tevere, dei fermenti culturali che culminano nel Sessantotto, del boom economico. Anni di contrasti e opposizioni, che la moda assorbe e riassume. E' in questi anni che lo stile italiano si impone sul panorama creativo internazionale, unico e sempre riconoscibile, benché i suoi centri siano molteplici: Venezia, Firenze, Milano, Napoli.

Le fotografie di Ugo Mulas, Pasquale De Antonis, Federico Garolla, i gioielli di Bulgari e gli accessori di Coppola, Ferragamo, Gucci, Roberta da Camerino, dialogano con gli abiti disegnati per Ava Gardner, Anita Ekberg, Ingrid Bergman, Anna Magnani e le opere di Carla Accardi, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Lucio Fontana. Attraverso i racconti di questi diversi personaggi l'esposizione ricostruisce, come in caleidoscopio, la complessa immagine della moda italiana.



Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945 - 1968

Roma, Maxxi

2 dicembre - 3 maggio 2015

per informazioni: www.fondazionemaxxi.it/2014/07/01/bellissima/