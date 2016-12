Toulouse-Lautrec, a Pisa in mostra le "luci e ombre di Montmartre"

Oltre 180 opere - L'esposizione presenta al grande pubblico la straordinaria avventura umana e artistica di Henri de Toulouse-Lautrec, uno dei “giganti” dell'arte europea, con opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e private francesi e internazionali. Oltre 180 opere per raccontare l'artista di Albi: l'intera raccolta dei suoi più celebri manifesti, numerosi disegni, un'attenta selezione di dipinti e, per la prima volta in Italia, una delle più complete collezioni della sua opera grafica, composta da prime edizioni e numerose litografie con dediche originali dell'artista.



Cinque sezioni - Il percorso espositivo della mostra si sviluppa in cinque sezioni, partendo dai manifesti con le luci e i colori di Montmartre e arrivando alle litografie dedicate ai cavalli, al circo e agli incontri della vita quotidiana. Un viaggio alla scoperta di un artista che, attraverso la sua produzione, è riuscito più di chiunque altro a descrivere e caratterizzare i colori di una città (Parigi) e di una generazione.