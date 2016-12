22 aprile 2015 Toti Scialoja e le opere degli artisti che più amava Al Macro di Roma è stata allestita una mostra in occasione del centenario della nascita del maestro di LORELLA GIUDICI Tweet google 0 Invia ad un amico

17:11 - Con qualche mese di ritardo rispetto alla data canonica, il Macro di Roma ha celebrato il centenario della nascita (16 dicembre 1914) di Toti Scialoja, poliedrico e versatile protagonista dell’arte informale italiana (ma anche poeta, pittore, scenografo, drammaturgo, costumista, raffinato autore per l’infanzia), il cui motto è stato scelto come sottotitolo della mostra: «Azione e Pensiero».

Azione del gesto e del corpo, energia dirompente e propulsiva di un colore che diventa materia primordiale e emozionale. Pensiero come condizione necessaria che precede e segue l’impulso creativo per comprendere l’affabulazione del colore e riportare ordine nell’affastellarsi delle emozioni.



Una mostra retrospettiva che riassume l’intero cammino dell’artista, raccontato, anche con diversi inediti, attraverso una rigorosa selezione tra le oltre settemila opere della Fondazione Scialoja: dai primi anni Quaranta – con piccole tele molto vicine alla temperie internazionale di matrice soutiniana e alla pittura tonalista romana degli anni Venti e Trenta - agli ultimi grandi teleri della fine degli anni Novanta, passando per la famosa serie delle Impronte della seconda metà degli anni cinquanta e per l’espressionismo astratto americano, vissuto negli USA a stretto contatto con Rothko, de Kooning e Motherwell, con i quali stringe amicizie durature e una grande intesa artistica, per arrivare alla ricerca di un gesto concepito come cancellazione della tela che lo accompagnerà fino ai suoi ultimi giorni (Toti muore a Roma nel 1998).



Ed è proprio nella seconda sezione della mostra (in apertura dal 22 maggio al 6 settembre), dedicata ad amici e colleghi di cui amava collezionare i lavori e dai quali ha tratto ispirazione, che si coglie tutta la verve di Scialoja e lo spirito degli anni caldi dell’informale italiano (si contano opere di Afro, Burri, Calder, Colla, de Kooning, Dorazio, Fontana, Gorky, Guston, Mafai, Mauri, Melotti, Mirko, Morandi, Motherwell, Sadun, Stradone, Twombly, Pepper, Perilli).



Una rassegna che si è avvalsa di un ricco pool di curatori (Federica Pirani Claudio Crescentini, Tiziana D’Acchille, Gabriele Simongini, Enrico Stassi) e promotori, tra questi fondamentale è stata la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dove per lungo tempo Scialoja ha insegnato (tra i suoi allievi si annoverano grandi nomi dell’arte come Mario Ceroli, Pino Pascali, Jannis Kounellis) e della quale fu anche direttore.