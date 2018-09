Tornano nel week-end le Giornate Europee del Patrimonio nei musei e nei luoghi culturali

Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono uno degli eventi culturali più diffusi in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Per l’edizione di quest’anno, sono previsti oltre 1200 eventi in programma in tutta Italia tra sabato 22 e domenica 23, con aperture simboliche sabato sera al prezzo simbolico di 1 euro.