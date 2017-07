Torna in Italia la tela del Guercino rubata e ritrovata in Marocco: sarà restaurata

Torna in Italia la tela del Guercino rubata a Modena nell'agosto del 2014. E' il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini ad annunciarlo, dicendo che "la 'Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio taumaturgo' era stata trafugata nella chiesa di San Vincenzo". La tela era poi stata ritrovata a febbraio in Marocco, a Casablanca, da dove partirà per essere portata all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro di Roma.