Torino, i capolavori di Monet in mostra alla Galleria d'Arte Moderna

Opere inedite in Italia - La mostra, prodotta da Skira, con Città di Torino e GAM, sarà aperta fino al 31 gennaio, e porta per la prima volta in Italia sette opere del celebre pittore, tra cui Le dejeuner sur l'herbe. L'esposizione punta a colpire i visitatori con la serie dell'Argenteuil, le tele degli studi sull'acqua di Monet, i quadri che hanno al centro la neve. A questi si aggiunge Studio di figura en plein air, dipinto del 1886, tra i più noti dell'artista, utilizzato per le cartoline e i manifesti della mostra.



Inaugurazione - L'esposizione segna una nuova collaborazione tra la Città di Torino e il Museo d'Orsay, un connubio vincente che aveva già consentito la realizzazione delle rassegne dedicate a Degas (2012) e Renoir (2013). "Mi fa particolarmente piacere fare felici i torinesi e gli italiani prestando le nostre opere, il successo e il rispetto che viene loro riconosciuto fa felici anche noi" ha dichiarato Guy Cogeval il presidente del Museo d'Orsay, sottolineando che il legame con la Città di Torino proseguirà anche nel 2016 con l'allestimento di una nuova grande mostra che avrà al centro, stavolta, i capolavori di Manet.



Fondazione Torino Musei

Monet dalle Collezioni del Musée d'Orsay

rassegna monografica con i capolavori dalle Collezioni del Musée d'Orsay

dal 2 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016

GAM - via Magenta 31 a Torino

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/2015/pub26676.htm